“Das veränderte Leben hat meine Leistungsfähigkeit unglaublich erhöht”, sagt Markus F. Weidner (53), Experte für Freude an Qualität. Er ist erfolgreicher Unternehmer, Keynote-Speaker, Vortragsredner und Autor (Gut ist nicht genug, GABAL 2013).

Allerdings leidet er mit Ende 30 an schwerem Asthma, ist zigarettenabhängig, Workoholic und körperlich ziemlich am Ende. Heute, knapp 15 Jahre später, hat er die körperliche und geistige Wende geschafft. Er steht in den Vorbereitungen für den 2. IRONMAN (Frankfurt 05.07.2015), der für Ihn wohl noch nicht das Ende der körperlichen und mentalen Herausforderungen im Ausdauersport ist.

