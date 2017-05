Der Impuls für domstadt.tv kam von unserem Partner Roland Kampmeyer. Der Geschäftsführer von KAMPMEYER Immobilien entdeckte die innovative Technik für die Produktion von immersiven, also begehbaren 3D-Videos bei seiner letzten USA-Reisen. Seit einem Jahr setzt er 360 Grad Videos erfolgreich ein.

Einladung:

Am 18.5.2017 stellen wir unserer Rundgang vom “Atombunker Köln” auch im DigitalHub Cologne vor. Infos und Anmeldung zur Veranstaltung: Digital Mixer

Workshop:

Am 23.6.2017 findet unser nächster Workshop zu 360Grad/VR/AR statt. Es handelt sich um eine Einführung und Übersicht in das Thema und richtet sich an Unternehmen, die den Einstieg planen. Welche Techniken gibt es? Für wen eignen sich diese? Wie kann ich beginnen? Tagesworkshop in Köln. (Kosten 490€/Netto) Unterlagen und/oder Platzreservierung: workshop@domstadt.tv