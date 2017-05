Die Kameratechnik in den Smartphones ist in den letzten Jahren immer besser geworden. Mittlerweile sind Auflösungen von über 20 Megapixeln keine Seltenheit mehr und Handys wie das Nokia Lumia 1020 bieten sogar Kameras mit 41,5 Megapixeln. Noch vor wenigen Jahren hatten nicht einmal professionelle Filmkameras solche Auflösungen. Zwar ist das nicht alles, wenn es um hochwertiges Filmmaterial geht, aber die Zahlen zeigen, dass Handycams heute durchaus in der Lage sind, bestechende Bilder zu liefern.

Damit das Anwendern auch gut gelingt, stehen verschiedene Apps zur Verfügung. Die derzeit bekanntesten sind wohl Twitter Video und Instagram Video. Diese liefern ihr Bildmaterial direkt an die sozialen Plattformen und bieten somit neben der komfortablen Aufnahmefunktion gleich auch noch eine riesige Bühne für die Filme.

Unterschieden werden muss dabei zwischen drei Arten von Apps: solchen, die Video aufnehmen und verbreiten, wie Instagram und Twitter Video sowie Vine, Schnitt- und Bearbeitungssoftware wie Replay und Live-Streaming-Software wie YouNow, Periscope und Meerkat.

Lesen Sie den ganzen Fach-Artikel im Marketing Blog der IHK Mittlerer Niederrhein