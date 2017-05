“Danke für Ihren tollen Vortrag heute in Aachen, das war mit Abstand mein Highlight heute! — [Roy Franke | Maritim Hotel Düsseldorf | Direktor Verkauf & Marketing]

In den Vorträgen und Workshops geben wir Ihnen unser Experten-Wissen weiter. Frei nach Maria Montessori: “Hilf mir es selbst zu tun” bleibt keine Frage unbeantwortet.

Einladung:

Am 18.5.2017 stellen wir unserer Rundgang vom “Atombunker Köln” auch im DigitalHub Cologne vor. Infos und Anmeldung zur Veranstaltung: Digital Mixer

Workshops: Strategie und Produktion

Di. 20. Juni 17: Strategie – Wie setze ich Videos im Marketing ein? – Infos und Anmeldung

Mi. 21. Juni 17: Produktion – Wie erstelle ich Filme mit dem Smartphone? – Infos und Anmelden

Workshop: 360Grad/ VR/ AR

Am 23.6.2017 findet unser nächster Workshop zu 360Grad/VR/AR statt. Es handelt sich um eine Einführung und Übersicht in das Thema und richtet sich an Unternehmen, die den Einstieg planen. Welche Techniken gibt es? Für wen eignen sich diese? Wie kann ich beginnen? Tagesworkshop in Köln. (Kosten 490€/Netto) Unterlagen und/oder Platzreservierung: workshop@domstadt.tv

Wir bieten auch inHouse Seminare Termine an.